Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Gençlik Merkez YKS Yaz Okulu’nda eğitim gören Çayırovalı gençlerle, Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği oryantasyon programında bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Başkan Çiftçi, sınava hazırlanan Çayırovalı gençlerle Gebze Teknik Üniversitesi’nde bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi YKS Yaz Okulu’nda eğitim alan gençler, kendileri için düzenlenen özel programla bugün, derslerini GTÜ kampüsü içerisinde gördü. Yapılan oryantasyon programı sayesinde hem üniversite ortamını yakından gören gençler, üniversite sınavı öncesinde de GTÜ sıralarında eğitim alarak ayrı bir heyecan yaşadı. Üniversite hayalleriyle sınava hazırlanan gençleri bu özel eğitim gününde yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öğrencilere eğitimi ne kadar önemsediklerini anlatarak, Çayırova Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan Çiftçi’ye GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş da eşlik ederek, gençlere üniversite hakkında bilgi verdi.

“EĞİTİM HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Gençlik Merkezi YKS Yaz Okulumuzda eğitim gören öğrenci kardeşlerimizle ülkemizin saygın eğitim kurumlarından biri olan Gebze Teknik Üniversitemizin İşletme Fakültesi’ndeki Oryantasyon programında bir araya geldik. Üniversite yolculuğunda kendilerine her konuda destek verdiğimiz gençlik merkezi öğrencilerimizle hem tecrübelerimizi paylaştık, hem de kendilerine moral verdik. Bizlere kapılarını açan Gebze Teknik Üniversitemize ve programda eşlik ederek bilgilendirmede bulunan GTÜ Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mahmut Durmuş hocamıza teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.