CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM tatil döneminde Niğde’nin 30 köy ve kasabasını ziyaret ederek, çiftçilerle bir araya geldi. Gürer, köy kahvelerinde çiftçilerin sorunlarını dinledi ve tarım sektöründeki sıkıntılara çözüm aradı. Ovacık köyünde çiftçilerle buluşan Gürer, tarım politikalarının eksikliklerini ve çiftçilerin karşılaştığı zorlukları gündeme taşıdı.

"Ürün para etmiyor, çiftçi zor durumda"

Çiftçiler, tarlalarındaki ürünlerin düşük fiyatlar nedeniyle para etmediğinden şikayetçi. Özellikle fasulye ve patates fiyatlarındaki ciddi düşüş, çiftçilerin tepkisine yol açtı. Bir çiftçi, "Geçen sene 45 TL olan fasulye bugün 35 TL, 10 TL olan patates ise 3 TL. Bu durumda çiftçinin emeği çöpe gidiyor, hükümet çiftçiye yükleniyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Başka bir çiftçi ise ithalat politikalarının yerli üreticiye zarar verdiğini vurgulayarak, "Borçla alınan dövizi yanlış politikalar yüzünden çöpe atıyoruz. İthal ürünler, yerli üretimi bitirme noktasına getiriyor" şeklinde konuştu.

"Çiftçi sahipsiz bırakılıyor"

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen CHP'li Gürer, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, "Çiftçi sahipsiz bırakılıyor. Yerli üreticinin emeği ithalatla hiçe sayılıyor, borçlar katlanıyor, kazançlar eriyor. Bu gidişle tarımda büyük bir çöküş kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

"Borçlar ertelenmeli"

Gürer, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve yeni üretim sezonu için destek sağlanması gerektiğini belirterek, "Çiftçinin tarlasını ekemez hale gelmesi, gıda güvenliğimizi tehdit eder. Çiftçilere verilen destekler artırılmalı, üretim devamlılığı sağlanmalı" dedi.