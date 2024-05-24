Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen proje kapsamında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arpa Şubesi tarafından geliştirilen yerli ve milli "Azizbey, Egebeyi ve İmbat" çeşidi arpalar, Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde çiftçilerin beğenisine sunuldu. Yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı olan bu yeni çeşitler, mevsim koşullarına rağmen beklenenin üstünde bir başarı elde etti.

Alternatif çeşitler tarlada başarıyla test edildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmasında, Akhisar-98 çeşidine alternatif olarak sunulan yeni arpa çeşitleri, bölgedeki çiftçiler tarafından büyük ilgi gördü. Yapılan incelemeler sonucunda, bu çeşitlerin verimliliği ve dayanıklılığı kanıtlandı, önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda ekilmesi bekleniyor.

Bölge tarımına yeni bir soluk

Hasat etkinliğine katılan İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve mahalle muhtarı, yeni arpa çeşitlerinin bölge tarımına önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Bu başarılı çalışma, çiftçilerin gelecek beklentilerini olumlu yönde etkileyecek.