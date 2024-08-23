Manisa’nın tarım arazilerini modern sulama ile canlandıracak Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, ön yüz beton kaplama çalışmaları sürüyor ve barajın yeni yılın ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.

Proje detayları ve tamamlanma süreci

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın gövde dolgusunun geçen yıl tamamlandığını ve yüzde 70 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirtti. “Bu yılın Mayıs ayında ön yüz beton kaplama çalışmalarına başladık. Şu anda demir donatı döşeme işlemlerine devam ediyoruz. Beton kaplama işlemlerini yılbaşına kadar bitirmeyi hedefliyoruz,” dedi. Barajın gövdesine yaklaşık 10-12 bin metreküp beton dökülecek.

Manisalı çiftçilere ek gelir müjdesi

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Manisa’daki 9 bin 920 dekar araziye su sağlanacak ve bölge çiftçileri daha temiz ve ekonomik sulama suyu elde edecek. DSİ Genel Müdürü Balta, “Manisalı çiftçilerimiz 2024 yılı rakamlarıyla yaklaşık 75 milyon lira ek gelir elde edecek. Üretim maliyetleri düşecek ve bu, çiftçilerimiz için büyük bir avantaj olacak” diye konuştu.

Barajın depolama kapasitesi ve özellikleri

Yunusemre ilçesinin Davutlar Mahallesi yakınlarındaki Sarma Çayı üzerine inşa edilen baraj, kaya dolgu tipinde ve ön yüzü beton kaplı olarak projelendirildi. Temelden yüksekliği 47,5 metre olan barajın gövdesi için yaklaşık 723 bin metreküp dolgu yapıldı. Sarma-Davutlar Barajı, 18 milyon 570 bin metreküp su depolayabilecek kapasiteye sahip.