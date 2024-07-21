Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik çeşitli destekleme ödemelerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bu ödemelerle birlikte çiftçilerin finansal yükünü hafifletmek ve tarımsal üretimi desteklemek hedefleniyor.

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği

Açıklamaya göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği kapsamında çiftçilere 64 milyon 910 bin 785 TL ödeme yapıldı. Bu destek, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla sağlanıyor.

Kırsal kalkınma yatırım desteği

Kırsal kalkınma projelerini desteklemek amacıyla 35 milyon 791 bin 503 TL ödeme gerçekleştirildi. Bu fonlar, kırsal bölgelerdeki tarımsal altyapının geliştirilmesi ve modernizasyonu için kullanılacak.

Düve alım desteği

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik düve alım desteği kapsamında ise 17 milyon 120 bin TL aktarıldı. Bu destek, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla veriliyor.

Yağlı tohumlu bitkiler desteği

Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 1 milyon 106 bin 112 TL ödeme yapıldı. Bu destek, yağlı tohumlu bitkilerin üretimini teşvik ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Toprak analizi desteği ve diğer ödemeler

Toprak analizlerinin yapılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla 177 bin 600 TL toprak analizi desteği çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Bu destek, tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını hedefliyor.

Tüm bu ödemelerle birlikte, toplam 119 milyon 106 bin 000 TL destek çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu desteklerle tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve çiftçilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.