Çiftçiler zorlu süreçten geçiyor

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin bankalara olan borçlarının yılın ilk 5 ayında 99 milyar TL arttığını açıkladı. Gürer, TMO'nun (Toprak Mahsülleri Ofisi) hububat fiyatlarını enflasyon oranıyla orantılı belirlemediğini belirterek, buğdayın alım fiyatının yüzde 12 artışla 9.250 TL/ton, makarnalık buğdayın 10.000 TL/ton olarak belirlendiğini ifade etti. Arpa alım fiyatı ise sadece yüzde 3 artışla 7.250 TL/ton oldu.

Gürer, Çukurova'da hasadın tamamlandığını, İç Anadolu'da ise devam ettiğini belirterek, TMO'nun alım koşulları ve depoya teslim ürün alımını çiftçilerin tüccarına bıraktığını, bunun da fiyatların daha da düşmesine neden olduğunu söyledi. Ayrıca, iç Anadolu kuru tarım alanlarındaki kuraklığın da rekolteyi olumsuz etkilediğini vurguladı. TÜİK'in geçen yıla göre buğdayda 1 milyon tonluk düşüş tahmininde bulunduğunu belirtti.

Çiftçiler, artan girdi maliyetleri ile büyük zorluklar yaşadıklarını ifade ederken, üre gübrenin Ocak 2024’te bayi fiyatının 12.250 TL, DAP gübrenin ise 18.500 TL olduğunu hatırlattı. Şu anda üre gübrenin 13.500 TL, DAP gübrenin 21.000 TL'den satıldığını, yeni zamların beklendiğini aktardı.

Gürer, ithalat odaklı politikaların yerli üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, 2024'ün ilk 5 ayında 3 milyon 520 bin ton ithal buğday getirildiğini ve TMO'nun alım fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında kaldığını ifade etti. Ayrıca, fındık üreticilerinin de artan girdi maliyetlerinin göz önünde bulundurularak fındık alım fiyatlarının 160 TL'nin altında olmaması gerektiğini vurguladı. Gürer, çiftçilerin gelir kaybını önlemek için alım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.