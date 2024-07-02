Mehmet Aydın, kayyum atanan şirketlerin değerinin mağdurların zararını karşılayabileceğini belirterek, tahliye olması halinde tüm zararları mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarıyla gidermeyi teklif etti.

Fatih Aydın da tahliye istiyor

Fatih Aydın ise şirketlerin değerinin mahkeme tarafından tespit edilerek mağdurların zararlarının karşılanmasını talep etti. Aydın kardeşler, dolandırıcılık kastı bulunmadığını savunarak tahliyelerini istedi.

Mahkeme kararına göre tutukluluk halleri devam ediyor

Mahkeme heyeti, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dosya, mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderildi.

86 bin yıl hapis cezası isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 farklı iddianamenin birleştirildiği davada toplam 4 bin 582 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanık için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.