Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) mayıs ayında 1 litre çiğ sütün üretim maliyetini 17 lira 71 kuruş olarak hesapladı.

Ulusal Süt Konseyi ise 1 Mayıs sonrası için çiğ sütte tavsiye satış fiyatını 14,65 lira olarak açıkladı.

Üretim maliyetinin yükselmesi süt üreticisini zor durumda bıraktı. Süt üreticileri sütü maliyetinin altında rakamlara satıyor.

Türkiye'de süt üreticileri, artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiriyor. TÜSEDAD'ın mayıs ayında yaptığı hesaplamalara göre, 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 17,71 TL olarak belirlenirken, Ulusal Süt Konseyi'nin 1 Mayıs sonrası için tavsiye ettiği çiğ süt satış fiyatı 14,65 TL oldu. Üreticiler, sütü maliyetinin altında satmak zorunda kaldığı için ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya.

Mayıs ayında TÜSEDAD tarafından yapılan çalışmaya göre, 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 17,71 TL olarak belirlendi. Bu maliyet hesaplamasında yem, enerji, işçilik, veteriner hizmetleri gibi birçok kalem dikkate alındı.

Özellikle yem fiyatlarının artışı, süt üretim maliyetlerinin yükselmesinde en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Son bir yıl içerisinde besi yemine yaklaşık olarak yüzde 89, süt yemine ise yaklaşık olarak yüzde 100 zam geldi. 50 kilogramlık standart sığır süt yemi fiyatı bin 250 lira, inek süt yemi 970 lira, koyun süt yemi fiyatı 920 lira, keçi süt yemi fiyatı 950 lira oldu.

TÜSEDAD 21 lira olarak önerecek

Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs sonrası için çiğ sütün tavsiye satış fiyatını 14,65 lira olarak açıkladı. Ancak bu fiyat, üretim maliyetlerinin oldukça altında kalıyor. Süt üreticileri, bu fiyatın kendilerini zor durumda bıraktığını ve sürdürülebilir bir üretim yapmalarının imkânsız hâle geldiğini belirtiyor.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Ulusal Süt Konseyinin, 1 litre çiğ sütün satış referans fiyatını litre başına 14 lira 65 kuruş olarak açıklamasına karşılık TÜSEDAD’da çiğ sütün referans fiyatının 21 lira 25 kuruş olarak önereceğini açıkladı.

İnek sayısı azalıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 14,65 TL'ye yükseltse de yem fiyatlarındaki artış nedeniyle süt parasının daha üreticinin cebine girmeden çıktığını söylüyor.

Türkiye’deki süt ineği sayısının 5 milyon 500 bine gerilediğini, girdi maliyetlerinin arttığını ve kırsalda küçük aile işletmelerinin sorunlarının katlandığını anlatan Gürer, “Çoklu hayvan varlığı olan çiftlikler kısmen önlemler alarak ayakta kalmaya çalışıyor. Hayvancılığın en önemli gider kalemini yem oluşturuyor. Kaba yem ve sanayi yeminde fiyat artışı hayvancılık yapanı yaptığı işten soğuttu” diyor.

Süt üreticileri, sütü maliyetinin altında satmak zorunda kalmanın uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ifade ediyor. Birçok üretici, zararına satış yapmamak için üretimi azaltmayı veya tamamen durdurmayı planlıyor.

Süt üreticileri, devletin destekleyici politikalar geliştirmesini ve süt fiyatlarının gerçek maliyetler göz önünde bulundurularak belirlenmesini talep ediyor.