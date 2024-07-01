İzmir yanıyor. Çeşme,. Menderes, Selçuk’ta gözümüzün önünde ormanlarımız yanıp gitti. Yüzlerce hektar alan yemyeşildi, kapkara oldu.

Cansiperane yangını söndürmeye çalışanları gördükçe yangını çıkaranlar nefretim daha da artıyor.

İzmir'in Selçuk, Menderes ve Çeşme ilçelerinde çıkan orman yangınları, yüreğimizi yaktı. Yüzlerce hektar alanın kül olmasına neden oldu.

Yetkililer, can kaybı yok diyorlar.

Yangın söndüğünde ormanda kısa bir tur atarlarsa, ne kadar “can”ın yok olduğunu görürler.

Ormanlarımız, sadece ağaçlardan ibaret değildir.

Onlar, milyonlarca canlının yuvası, soluduğumuz temiz havanın kaynağı, su kaynaklarımızın koruyucusu ve geleceğe bırakacağımız en değerli mirasımızdır. Bu nedenle, ormanlarımızı korumak, milli servetimizi korumakla eşdeğerdir.

Bu felaketler, yalnızca doğal yaşamı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yapıyı da derinden etkiliyor. Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu gerçeği, bu konuda daha dikkatli ve bilinçli olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Orman yangınlarının çoğu, ihmaller ve dikkatsizlikler sonucu ortaya çıkıyor.

Piknik alanlarında bırakılan sönmemiş mangal kömürleri, cam şişeler, sigara izmaritleri ve kontrolsüz yapılan ateşler, büyük felaketlere yol açabiliyor.

Ayrıca, tarım arazilerinin temizlenmesi amacıyla yakılan anızlar da orman yangınlarının önemli nedenleri arasında.

Yani kökünde hep insan var. Eğer insan demeye değerlerse.

Orman yangınlarının nedenleri ve sonuçları hakkında halkın bilinçlendirilmesi, yangın riskini azaltmanın ilk adımıdır.

Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmalı, zorunlu durumlarda ise ateşi tamamen söndürmeden oradan ayrılmamalıyız.

Piknik alanlarında cam ve plastik atıklarını bırakmamalıyız.

Her birey, orman yangınları ile mücadelede aktif bir rol üstlenmelidir. Yangın gördüğümüzde vakit kaybetmeden ilgili birimlere haber vermeliyiz.

Ormanlar, sadece bugünümüz için değil, gelecek nesiller için de hayati öneme sahiptir.

Onları korumak, milli servetimizi korumakla eşdeğerdir.

Her birimizin bu konuda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için atılacak en önemli adımdır.

Unutmayalım ki, bir ağacı dikmek yıllar alır, ancak bir yangında o ağaç ve beraberindeki yüzlerce hektar ormanlık alan dakikalar içinde yok olabilir.

Ormanlarımızı korumak hem canlıları hem milli serveti korumaktır.

GÜNÜN SÖZÜ

Orman yakana insan demeye dilim varmıyor