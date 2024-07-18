İzmir, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Farklı ilçelerde çıkan yangınlara hızlı müdahaleler yapıldı, ancak bazıları trajik sonuçlar doğurdu.

15 Temmuz: Urla'da orman yangını

İzmir'in Urla ilçesi, İçmeler mevkiinde Karaburun gişeleri çıkışında orman yangını çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

16 Temmuz: Çeşme'deki orman yangınında 3 can kaybettik

İzmir'in Çeşme ilçesi, Delikli Koy mevkiinde çıkan orman yangınında 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ve yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Temmuz: Menderes’te orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Yangının neden olduğu yoğun duman, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferlerde aksamalara yol açtı.

16-17 Temmuz: Bergama’daki orman yangını iki gün sürdü

İzmir'in Bergama ilçesi, Kapıkayası Mahallesi'nde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale edildi. Yangına müdahale sırasında bir pikabın devrilmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti, ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı.

18 Temmuz: Gaziemir’de orman yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesi, Zafer Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekipleri ile çok sayıda itfaiye görevlisi müdahale ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla 5 helikopter görevlendirdi. Çalışmalar devam ediyor.

18 Temmuz: Foça'da yangın başladı

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oluyor. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.