Yapay zekanın (AI) demokrasideki rolü, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Almanya'da yapılan bir deneyle yeniden gündeme geldi. Yapay zeka sohbet robotları, sol partilerin siyasi görüşlerine daha yakın yanıtlar verme eğiliminde mi?

Alman deneyi ve sonuçları

Alman yapay zeka uzmanı Timm Rotter tarafından yapılan deneyde, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye, seçmenlerin siyasi partilerin programlarıyla uyumunu ölçen "Wahl-O-Mat" programından 38 soru yöneltildi. Sonuçlar, ChatGPT'nin yanıtlarının %87'sinin Alman sol partisi Yeşiller'in fikirleriyle örtüştüğünü gösterdi.

Medyanın tepkisi ve tartışmalar

Alman gazeteleri, deney sonuçlarını farklı başlıklarla duyurdu. Bild gazetesi, "Yapay zeka muhafazakarları sevmiyor" başlığıyla haberi verirken, solcu Die Tageszeitung gazetesi, yapay zekanın Almanya'nın ulusal para birimine ihtiyacı olmadığı ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı da içermesi gerektiği gibi görüşlere sahip olduğunu vurguladı.

Yapay zeka neden sol eğilimli?

Teknoloji uzmanı Felix Beilharz, yapay zekanın sol eğilimli olmasının, onu eğitmek için kullanılan verilere bağlı olduğunu savunuyor. ABD'nin solcu Kaliforniya eyaletinde yoğunlaşan teknoloji şirketlerinin, yapay zeka algoritmalarını etkileyebileceği düşünülüyor.

"Solculuk bir hata sonucu" iddiası

Bild gazetesine konuşan araştırmacı Chan Park ise yapay zekanın "nefret söylemi" içermeyen yanıtlar vermeye teşvik edilmesinin, onu politik olarak sola yönlendirebileceğini öne sürüyor.

Yapay zeka dil modelleri ve siyasi tercihler

ABD basınında yer alan haberlere göre, İngiliz Doğu Anglia Üniversitesi'nin 2023 tarihli araştırması, yapay zekanın ABD'de Demokratlara, Brezilya'da Lula'ya ve Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi'ne karşı sistematik bir önyargıya sahip olduğunu ortaya koydu.