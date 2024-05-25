Son yıllarda sokak lezzetleri arasında en popüler olanlardan biri olan çiğ köfte, son zamanlarda artan sayıda çiğ köfteci ile dikkat çekiyor.

Ucuz ve Doyurucu Olması: Çiğ köfte, özellikle öğrenciler ve dar gelirli insanlar için uygun fiyatlı ve doyurucu bir besin kaynağıdır. Ekmek ve salata ile birlikte tüketildiğinde, öğün ihtiyacını karşılayabilir.

Kolay Ulaşılabilirlik: Çiğ köfteciler, şehirlerin birçok noktasında kolayca bulunabiliyor. Bu da insanların çiğköfteye ulaşmasını kolaylaştırıyor. Özellikle işyerlerine ve okullara yakın lokasyonlarda bulunan çiğ köfteciler, yoğun talep görmektedir.

Pazarlama Faaliyetleri: Çiğ köfteciler, çeşitli pazarlama faaliyetleri ile müşterilerini cezbetmeye çalışıyor. Bu faaliyetler arasında indirimler, kampanyalar, afişler ve sosyal medya reklamları yer alıyor. Bu sayede çiğ köfteye olan ilgi artmaktadır.

Artan Talebe Cevap: Son yıllarda çiğ köfteye olan talep artıyor. Bu da daha fazla çiğ köftecinin açılmasına yol açıyor. Özellikle gençler arasında çiğköfte oldukça popüler bir besin haline gelmiştir.

Çiğköftenin Zararları

Hijyen Sorunları: Çiğ köfte, hijyenik olmayan koşullarda hazırlanırsa gıda zehirlenmesine neden olabilir.

Yağlı ve Kalorili: Çiğ köfte, et ve bulgur içerdiği için yağlı ve kalorili bir besindir. Fazla tüketimi kilo alımına ve kalp hastalıklarına yol açabilir.

Lif Yoksunluğu: Çiğ köfte, lif bakımından fakir bir besindir. Bu da kabızlık ve sindirim problemlerine yol açabilir.

Gıda Alerjileri: Çiğ köftede kullanılan bulgur, biber ve baharatlar bazı kişilerde gıda alerjisine neden olabilir.

Çiğ köfte nasıl tüketilmeli

Hijyenik Koşullarda Hazırlanmış Çiğ köfte Tercih Edin: Çiğ köfteyi güvenilir ve hijyenik koşullarda hazırlayan bir işletmeden satın alın.

Fazla Tüketmeyin: Çiğ köfteyi ara öğün olarak ve ölçülü bir şekilde tüketin.

Salata ve Sebze ile Tüketin: Çiğ köftenin yanında salata ve sebze tüketerek lif alımınızı artırabilirsiniz.

Alerjiniz Varsa Dikkatli Olun: Çiğ köftede kullanılan malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa tüketmeden önce doktorunuza danışın.

Evde çiğ köfte nasıl yapılır?

Evde çiğ köfteyi kendi ellerinizle, hijyenik koşullarda hazırlayarak kullandığınız malzemelerin tazeliğinden ve güvenilirliğinden emin olabilirsiniz. Ayrıca, çiğ köfteye eklemek istediğiniz baharatları ve malzemeleri kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Ev yapımı etsiz çiğ köfte tarifi için malzemeler

1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

1 su bardağı sıcak su (200 ml)

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

Ev yapımı etsiz çiğ köfte tarifi nasıl yapılır?

1. Evde etsiz çiğ köfte yapmak için öncelikle uygun bir kap içerisine bulgurumuzu alalım. Üzerine sıcak suyu ekleyerek 15 dakika kadar bulgurların yumuşaması için bekletelim. Bu aşamada su miktarı bulgurun cinsine göre değişiklik gösterebilir. Güzel bir sonuç almak için kullandığınız bulgurun çiğ köftelik esmer bulgur olmasına da dikkat etmelisiniz.

2. Bulgurlarımızın yumuşamasını beklerken biz de çiğ köftemizin diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. Kabuğunu soyduğumuz soğanımızı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayalım. Soğanı rendelemek ya da robottan geçirmek yerine bu şekilde doğramanız çiğ köftenizin lezzetini arttıracaktır.

3. Doğradığımız soğanları avcumuzun içerisine alarak sıkalım ve suyunu çıkartalım.

4. 15 dakika sonunda bulgurumuzun üzerini açalım ve doğru kıvamda olduğunu anlamak için elimize bir parça alarak sıkalım. Eğer bulgurlarımız toparlanıp dağılmadan duruyorsa yeterli şekilde ıslanmış demektir. Ancak elinizle sıktığınızda dağılıyorsa biraz daha sıcak su ilavesi yaparak ayarlayabilirsiniz.

5. Bulgurlarımızı çiğ köfte yoğurma tepsimize alalım.

6. Üzerine isot ve tuzu ekleyelim, bulgura yedirerek yoğurmaya başlayalım.

7. Suyunu sıktığımız soğanları ilave edelim ve yoğurmaya devam edelim.

8. Domates salçası, biber salçası, yoğurt, nar ekşisi, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyerek çiğ köftemizi yarım saat kadar yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada her malzemeyi ekledikten sonra güzelce yoğurarak yedirirseniz daha güzel sonuç elde ederseniz. Aynı zamanda kullandığınız isotun da iri taneli ve yağlı bir isot olması çiğ köftenizin parlaklığını ve rengini daha güzel yapacaktır.

9. İstediğimiz kıvama gelen çiğ köfte harcımızdan parçalar alalım ve elimizle sıkarak şekillendirelim. Burada eldiven kullanırsanız çiğ köfteleriniz daha pürüzsüz olacaktır. Ara ara da ellerinizi ıslatmayı ihmal etmemelisiniz .