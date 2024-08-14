Çiğli Belediyesi, ilçedeki temizlik seferberliği kapsamında önemli bir adım atarak Ata Sanayi Sitesi’nde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordine ettiği bu geniş çaplı operasyon, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Temizlik seferberliği Ata Sanayi Sitesi'ne ulaştı

Çiğli Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, Ata Sanayi Sitesi'nde detaylı bir şekilde uygulandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu çalışmalara aktif olarak destek verdi. Ekipler, günün erken saatlerinde sahaya çıkarak ana ve ara yolları dip bucak temizledi. Kaldırımlarda budama yaparak, yayaların kullanımını daha da kolaylaştırdılar. Ayrıca, boş arazilere dökülen atık malzeme ve molozları toplayarak çevre temizliğine katkıda bulundular.

Ata Sanayi Sitesi'nde sağlıklı çalışma ortamı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ata Sanayi Sitesi'nin periyodik temizliklerinin sürdürüleceğini belirtti. Başkan Yıldız, “Çiğlili komşularımıza sağlıklı bir yaşam sunmak adına başlattığımız temizlik seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz; mahalleleri, sokakları, caddeleri ve sosyal alanları dip bucak temizliyor. Ata Sanayi Sitesi’nde de detaylı temizlik çalışması gerçekleştirerek sanayi esnafımıza ve emekçilerimize sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak için çalışmalarımızı düzenli aralıklarla sürdüreceğiz” diye konuştu.