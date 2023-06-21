FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB)'nin İzmir Körfezi’ndeki iyileştirme çalışmaları kapsamında 600 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. Faz Projesi'nin temeli atıldı. Dördüncü fazın tamamlanmasıyla tesisin günlük arıtma kapasitesi 216 bin metreküp artarak 820 bin metreküpe çıkacak. Temel atma töreninde konuşan İZBB Tunç Soyer, "İzmir’in yarım asra yakın süredir devam eden en büyük sorunu, körfezimizin kirli olmasıdır. Oysa ki şehrimizin burada kurulmasının en önemli nedeni o. Biricik denizimiz, İzmir Körfezi. O kirlendikçe, biz ondan uzaklaşmışız, o da bizden uzaklaşmış. İçinde yüzemez, kıyısında güneşlenemez, kuşlarını tanıyamaz, güzel kokusunu duyamaz olmuşuz. Aramıza adeta bir küslük girmiş. Bugün 50 yıllık küslüğümüzün sona yaklaştığını müjdeleyen en önemli anlardan birini yaşıyoruz. Yaşayan Körfez Seferberliğimiz yepyeni bir aşamaya taşınıyor" dedi.

"KİMSE MUCİZE BEKLEMESİN"

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi dördüncü fazının İZSU Genel Müdürlüğünün açıkladığı 100. Yılda 100 Proje programının en önemli ayağını olduğunu kaydeden Soyer, "Titiz bir bilimsel planlamayla hazırlanan “Yaşayan Körfez Seferberliği” için ayırdığımız bütçe 11 milyar 95 milyon lira. Önümüzdeki dönemde İZSU’nun yapacağı 100 büyük yatırımın toplam bütçesi ise yaklaşık 20 milyar lira. Yani, İZSU’nun yatırım bütçesinin yarıdan fazlasını, İzmir kent merkezinin yarım asırdır bekleyen en büyük sorununu çözmek ve çocuklarımıza tertemiz bir Körfez bırakmak için ayırdık. 11 milyar 95 milyon liralık Yaşayan Körfez yatırımımızın özü şu… Körfez’e 50 yıldır akan kirliliği karadan, kıyıdan ve denizden kuşatma altına aldık. Bugüne kadar Körfezle ilgili elbette birçok çalışma yapıldı. Bunların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise yarım kalmış. Önceki tüm belediye başkanlarımıza bu emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Biz bu dönemde kirliliği halının altına süpürmek yerine onu kaynağında sıfırlayan kapsamlı ve yenilikçi bir yol haritası belirledik. Karada, kıyıda ve denizin içinde bir zincirin halkaları gibi uzanan 10 devasa yatırımla Körfezdeki kirliliği kuşatma altına aldık. Yaptığımız yatırımlarla İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin kökünü kazıyoruz. Kimse Körfezin temizliğiyle ilgili bir mucize beklemesin. 50 yılın birikmiş sorununu çözmek için elimizde bir sihirli değnek olmadığını iyi biliyoruz. Fakat bu meşakkatli yolu yürümekte tam kararlıyız. Öte yandan ben bu geniş çerçeveyi çizdiğimde lütfen kimse bu işlerin on yıllar daha sürecek yatırımlar olduğunu düşünmesin" şeklinde konuştu.



ŞİKAYETLER AZALDI

Başkan Soyer, İZSU HİM Merkezi’ne gelen kentteki kokuyla ilgili şikayetlerin azaldığını grafiklerlerle gösterdi. Geçen yılın haziran ayıyla bu senin aynı döneminde gelen şikayet sayıları arasında büyük bir fark olduğunu belirten Soyer, "Büyük farkın nedeni, yaşayan körfez seferberliğimizin hızla sonuç vermesi.

Tüm İzmirlilerin içi rahat etsin. Yaşayan Körfez Seferberliğini oluşturan 10 projemiz ilerledikçe, bu şikayetlerin daha da azaldığını ve kısa sürede hayatımızdan çıktığını göreceksiniz" diye konuştu.

SOYER'DEN HÜKÜMETE DESTEK ÇAĞRISI

Sözlerinin devamında ise körfezle ilgili yapılan yatırımları aktaran Başkan Soyer, "Yatırımlarımızın devasa bir maliyeti var. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun bütün kurumsal kapasitesini harekete geçirerek Yaşayan Körfez Seferberliğini başlattık. Günü kurtarma değil, 50 yıllık bir planlamayla İzmir'in ana sorunlarından birine kalıcı bir çözüm üretiyoruz. Hükümetten de İzmir'in geleceğine yapılan bu yatırımlara destek olmalarını bekliyoruz. Fakat bu güne kadar yaşadığımız tecrübelerimizden yazık ki böyle olmayacağını tahmin ediyoruz. O yüzden gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz. Biz elbette 11 milyar bütçeli Yaşayan Körfez Seferberliğini kendi imkanlarımızla tamamlamaya muktediriz. Geçtiğimiz hafta bu konuda Fransız Kalkınma Ajansıyla bir iyi niyet anlaşması imzaladık ve çok düşük faizli, uzun vade yatırım kredisini İzmir’e kazandırdık. Bu kredi anlaşmasının kimsenin hatrına verilmiş bir lütuf olmadığını belirtmek isterim. İzmir’e taşıdığımız bu yatırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun Türkiye’de yaşanan ekonomik krize rağmen sürdürdüğü mali disiplinin ve güvenilirliğinin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.