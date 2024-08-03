Çiğli Belediye Başkanı Yıldız Belediye Emekçilerimizle Bir Araya Geldik

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen aşure ikramında, Muharrem Ayı’nın manevi havası personelle paylaşıldı. Şantiye Tesisinde gerçekleştirilen etkinlikte, Başkan Onur Emrah Yıldız, personeline aşure ikramında bulunarak bu özel dönemin anlamını vurguladı.

Etkinliğe katılım

Aşure ikramına Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli ilçe örgütü, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye işçileri katıldı. Etkinlikte, Muharrem Ayı’nın ruhuna uygun dualar okundu ve aşure ikramı yapıldı. Başkan Yıldız, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aşure lokmasının, Çiğli’nin birlik ve huzuruna katkıda bulunmasını diledi.

Başkan Yıldız’ın açıklamaları

Başkan Yıldız, “12 İmamlar Matem Orucumuzun sonrasında düzenlediğimiz aşure ikramında belediye emekçilerimizle bir araya geldik. Hz. Hüseyin’i ve Kerbela şehitlerimizi dualarla andık. Bizim için Kerbela son çöldür, umarım böyle bir olay bir daha tarihte yer bulmaz. Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak, toplumun tüm kesimlerinin inanç ve ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz. Aşure lokmamızın hoşgörü ve kardeşlik penceresi açmamıza vesile olmasını temenni ediyor, bu anlamlı günde bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.