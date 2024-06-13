Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediye şirketlerinden işçi çıkarmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Yıldız, Çibel ve Çiğli Gıda şirketlerinden toplam 147 işçinin işine son verildiğini ve bunun gerekçelerini açıkladı.

İşe gelmeyenler oldu

Yıldız açıklamasında, belediye başkanlığına seçildiği ilk günden itibaren emek ve emekçi yanlısı bir duruş sergilediğini belirtti. Son bir yılda Çibel'e 502, Çiğli Gıda'ya ise 287 kişinin işe alındığını ancak bu işe alımların büyük kısmının ihtiyaç fazlası olduğunu ifade etti. Ayrıca yerel seçim sürecinde yoğun işe alımlarının gerçekleştirildiğini ve bu süreçte İzmir dışından ve hatta yurt dışından işe gelmeyen kişilerin olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Yeni iş imkanları sağlanacak

Belediyenin mali yapısının bu kadar fazla istihdamı kaldıracak güçte olmadığını ve ekonomik zorluklar nedeniyle işçi çıkarmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Yıldız, devlet desteğinin yetersiz kalması ve yanlış istihdam politikalarının da bu süreci mecburi hale getirdiğini söyledi.

Yıldız, işten çıkarılan işçilere sahip çıkacaklarını ve yeni iş fırsatları oluşturulması durumunda önceliklerinin bu arkadaşlar olduğunu vurguladı. Ayrıca, iş dünyası ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çalışarak istihdam sorununa çözüm arayacaklarını belirtti.

Son olarak Yıldız, belediye yönetimindeki ekonomik disiplini koruyacaklarını ve hizmetin sürdürülebilirliği için bu disiplinin önemli olduğunu vurgulayarak, Çiğli'ye hizmet etme kararlılıklarının devam edeceğini ifade etti.