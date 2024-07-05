Çiğli Belediye Meclisi toplantı düzenledi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, meclis üyelerine konuyla ilgili bilgi verirken, çözüm için Hamza Dağ'dan destek talep ettiğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise belediye yetkililerine destek sözü verdi.

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, meclis toplantısında, "Harmandalı'nda yaşanan yoğun koku sorunuyla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve iktidarın milletvekilleriyle görüşerek çözüm bulmayı planlıyoruz. Ayrıca, Hamza Dağ'dan da bu konuda destek isteyeceğim" dedi.

Toplantıda ayrıca, Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler konusu da gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, işten çıkarılan işçilerle ilgili açıklama talep ederken, Başkan Yıldız, "Mali disiplini sağlamak ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek amacıyla bu kararı aldık. İlerleyen süreçte işe alımlar yapacağız" diye konuştu.

Çiğli Belediye Meclisi'nin ikinci oturumu ise 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacak ve konular detaylı olarak ele alınacak