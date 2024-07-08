Çiğli Belediyesi, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilerliyor. Başkan Onur Emrah Yıldız öncülüğünde başlatılan 2025-2029 Stratejik Planı, ilçe halkının katılımını sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir anket çalışmasıyla destekleniyor.

2025-2029 Stratejik Planı

Çiğli Belediyesi, ilçe halkının talep, öneri ve şikayetlerini belirlemek için geniş çaplı bir anket çalışması başlattı. Başkan Onur Emrah Yıldız'ın liderliğinde yürütülen "ihtiyaca göre hizmet" anlayışıyla, 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında düzenlenen anket ile vatandaşlar, belediyenin hizmet ve projelerini şekillendirecek öncelikli ihtiyaçları ve çözüm önerilerini belirleme fırsatı bulacaklar.

Geleceği birlikte planlıyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın kent yönetimine katılımını artırmak ve geleceğimizi birlikte planlamak için 2025-2029 Stratejik Plan çalışmamızı başlattık. Bu anket ile vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini, taleplerini ve öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek hizmet ve projelerimizi şekillendireceğiz. Tüm komşularımızı ankete katılmaya ve görüşlerini bizimle paylaşmaya davet ediyorum."