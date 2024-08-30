Çiğli Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. yıl dönümünde teknoloji temasıyla dikkat çekiyor. 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak olan fuarda, Çiğli Belediyesi'nin standı ziyaretçilere çeşitli teknoloji ve kültür odaklı etkinlikler sunacak. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, fuarın önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, İzmirlileri standlarına davet etti.

Çiğli Belediyesi’nin yenilikçi standı

Bu yılki fuarda, Çiğli Belediyesi'nin standında teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren iki ana etkinlik yer alacak. Yapay Zeka Atölyesi ve Ay Yolculuğu Simülasyonu, teknoloji severler için heyecan verici deneyimler sunacak. Yapay Zeka Atölyesi, ziyaretçilere yapay zekanın nasıl çalıştığını gösterirken, Ay Yolculuğu Simülasyonu ise uzay yolculuğunun simüle edildiği interaktif bir deneyim sağlayacak.

Çiğli Belediyesi’nin projeleri ve hizmetleri

Fuar boyunca, Çiğli Belediyesi’nin kültürden sanata, eğitimden spora kadar sunduğu çeşitli hizmet ve projeler hakkında bilgi edinmek mümkün olacak. Başkan Yıldız, “Fuarda yer alarak belediyemizin projelerini ve hizmetlerini tanıtmak bizler için büyük bir fırsat” diyerek, fuar ziyaretçilerine Çiğli’nin sunduğu yenilikçi hizmetleri ve çevre dostu projeleri tanıtacaklarını belirtti.

Fuarın önemi ve ziyaretçi daveti

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın, hem yerel hem de ulusal düzeyde geniş bir kitleye hitap eden önemli bir platform olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, “Herkesi fuar coşkusunu yaşamaya ve Çiğli standını ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi. Fuar süresince, Çiğli Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri ve vatandaşlara sunduğu yenilikçi hizmetler hakkında detaylı bilgi alınabilecek. Ayrıca, ziyaretçilerle birebir etkileşimde bulunarak, görüş ve önerileri dinleme fırsatı da sağlanacak.