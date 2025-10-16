Çiğli Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınların erken tanı ve sağlık bilincini artırmak amacıyla seminer düzenledi. Seminer, Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.



Erken tanı hayat kurtarıyor

Seminerde konuşan Dr. Hilal Sipahi, meme kanseri ve erken tanının önemine değindi. Haftada en az üç gün yarım saat yürüyüş veya egzersiz yapmanın kanser riskini azaltabileceğini belirten Sipahi, yaşam tarzı, beslenme, kilo, alkol, sigara kullanımı ve aile geçmişinin önemine dikkat çekti.

Her ay sadece 5 dakika

Dr. Sipahi, “Her kadın, her ay adet döneminin ardından her iki memesini de 5 dakika süreyle elle kontrol etmeli” diyerek muayenenin ayna karşısında gözlem ve dairesel hareketlerle yapılmasının önemini vurguladı.

Kadın Sağlığı Merkezlerinden destek

Sipahi ayrıca İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi (İZSEM) hakkında bilgi verdi. Merkezde doğum kontrolü, beslenme, kilo kontrolü ve egzersiz eğitimlerinin verildiğini, pilates ve psiko-sosyal destek programlarının mevcut olduğunu belirtti. Psikolojik destek için 153 numaralı hattın veya 0232 294 22 60’ın kullanılabileceğini ekledi. KETEM üzerinden aile hekimleri aracılığıyla da randevu alınabiliyor.

Pembe bileklik hayat kurtarabilir

Saadet Kökden, kanser tedavisi gören kadınlar için pembe bileklik uygulamasını anlattı. Pembe bileklik takan kadınların operasyon geçirdiği koluna dokunulmaması, tansiyon ölçülmemesi ve serum takılmaması gerektiğini belirtti. Bileklik almak isteyenler derneğe başvurabilir.

Başkan Yıldız: Kadın sağlığı öncelikli

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadın sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarını önemsediklerini belirterek, “Erken tanı ve bilinç, meme kanseriyle mücadelede en güçlü silahımızdır. Kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.