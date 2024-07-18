Çiğli Belediyesi, meme kanserine karşı önleyici testler yaptırmak isteyen kadınlara yönelik ücretsiz mamografi desteği sunmaya devam ediyor. KETEM ile iş birliği kapsamında gerçekleştirilen bu hizmet, kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Toplum sağlığı için ücretsiz mamografi

Çiğli Belediyesi, kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanserine karşı önleyici testler yaptırmak isteyen 40-69 yaş arası kadınlara ücretsiz mamografi hizmeti sunuyor. Her hafta Salı günü, Çiğli Belediyesi önünden servislerle alınan kadınlar, Karşıyaka’daki KETEM merkezine götürülüyor.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kadınlar, 0232 935 55 35 (4517) numaralı hattı arayarak randevu oluşturabiliyor. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün sürdürdüğü mamografi çekim hizmetine Çiğlili kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yoğun ilgi ve sonuçların takibi

Belediyeyi arayarak ya da bizzat gelerek kayıt oluşturan kadınlar, belediye personeli eşliğinde KETEM merkezine götürülüyor. Çekim işlemi sonrasında sonuçlar vatandaşların e-nabız sisteminden takip edilebiliyor.

“Önceliğimiz toplum sağlığını korumak”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kanser hastalığına karşı önleyici testlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “En büyük zenginliğimiz sağlığımızdır. Belirli bir yaştan sonra sağlık testlerimizi aksatmadan yaptırmalıyız. Çiğli Belediyesi olarak, alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra toplum sağlığını önceleyen uygulamalarımıza da devam ediyoruz. KETEM ile sürdürdüğümüz iş birliği doğrultusunda Çiğlili kadınlara mamografi kontrolüne götürüyoruz. Tüm kadınları bu ücretsiz hizmetimizden yararlanmaya bekliyoruz.”