Çiğli Belediyesi, vatandaşların sağlık sorunlarına yönelik kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Merkez, fiziki sağlıkları iyileştirmek amacıyla kişiye özel destek sağlıyor.

Çiğli Belediyesi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Fiziksel Sağlık ve Danışmanlık Merkezi'nde, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli bir hizmet sunuyor. Belediye, sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve tedavi süreçlerinde vatandaşların doğru yönlendirilmesi adına titiz çalışmalarını sürdürüyor.

Kişiye özel egzersiz ve fiziksel aktivite programları

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın öncülüğünde, Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, merkezde bireylerin fiziksel aktivitelerini düzenlemeye yönelik kişiye özel egzersiz programları sunuyor. Bu hizmetle, hareket kabiliyetini artırmak ve genel sağlığı iyileştirmek amaçlanıyor. Ayrıca, tedavi öncesi ve sonrası süreçlerde, vatandaşlar uzman ekipler tarafından bilgilendirilerek gerektiğinde uzman kuruluşlara yönlendiriliyor.

Kimler Faydalanabilir?

Merkezde, yaşlanmaya bağlı kas rahatsızlıkları, hareket sistemi bozuklukları, yaralanmalar, doğuştan gelen engeller gibi sağlık sorunları yaşayan bireylere danışmanlık hizmeti sunuluyor. Aynı zamanda, vatandaşlar kurum ve kuruluşlardaki hakları hakkında bilgilendirilirken, tedavi süreçlerinde karşılaşılabilecek riskler hakkında da detaylı bilgi veriliyor.

Başkan Yıldız’dan önemli mesajlar: "Yaşlılarımız ve engellilerimiz her zaman önceliğimizdir"

Başkan Yıldız, merkezde verilen hizmetlerin sağlıkta eşitlik ilkesine dayandığını belirtti. Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Sağlık, mutlu ve üretken bir hayat sürdürebilmek için en temel unsurdur. Fiziksel sağlık desteği almak isteyen tüm vatandaşlarımıza uzman ekiplerimizle danışmanlık sunuyoruz ve ihtiyaç halinde onları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Yaşlılarımız ve engellilerimiz her zaman önceliğimizdir" dedi.

Başkan Yıldız, ayrıca merkezin yalnızca fiziksel sağlık desteği sağlamakla kalmayıp, vatandaşlara yasal hakları hakkında da bilgi sunduğunu ifade ederek, "Amacımız, toplumun her bireyinin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlamaktır" dedi.