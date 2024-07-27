TÜİK’in Temmuz ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından, Çiğli Belediyesi'nden işçilere yüzde 24,73 oranında zam haberi geldi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve iş yeri temsilciliği ile yaptığı görüşme sonrasında belediye işçilerine yapılan zam kararını açıkladı.

“Emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz”

Başkan Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmiyoruz. Başkanlık için yola çıktığım ilk günden itibaren; ekonomik dar boğazın en mağduru olan işçilerimizi ayakta tutmak için mali tabloyu sonuna kadar zorlayacağımı, elimden gelenin fazlasını yapacağımı söylemiştim. Bu sözü tutmuş olmaktan mutluyum. Bütün arkadaşlarıma hayırlı olsun. Çiğli için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

En düşük ücret 42 bin TL oldu

Zam sonrası, Çiğli Belediyesi’nde 34 Bin 800 TL olan en düşük işçi ücreti 42 Bin TL’ye yükseldi. En yüksek işçi ücreti ise 40 Bin TL’den 50 Bin TL’ye çıkarıldı. Yemek, aile, öğrenim, yol, sosyal yardım, yakacak ve diğer yardım kalemleri de artış gösterdi. Bu zam kararı, belediye çalışanları arasında büyük bir heyecan yarattı. İş yeri Temsilciliği, Başkan Yıldız’ın kararını, “Yaptığımız enflasyon görüşmemiz; %24,73 olarak anlaşılarak tamamlanmıştır. Tüm işçi sınıfına hayırlı olsun dileğiyle” ifadeleriyle duyurdu.

Ortak direniş ve dayanışma

Başkan Yıldız, işçi temsilcileri ile uyum içinde aldıkları kararların ortak bir direnişin ürünü olduğunu belirterek, “İşçi arkadaşlarımız ve örgüt temsilcileri ile yakaladığımız uyum ve dayanışma içinde aldığımız kararlar, ortak bir direnişin ürünüdür. Hep birlikte son yıllarda iliğimizi kemiğimizi sömüren ekonomik krize, enflasyona karşı direniyoruz. Üretimimiz nasıl ortaksa, zorluklara mücadelemiz de ortak” dedi.

“Çiğli’ye yakışanı yapmaya devam edeceğiz”

Belediye başkan adaylığının ilk gününden itibaren, ülkenin ve belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara karşı emekçiyi koruyacak adımlar atma sözü verdiğini hatırlatan Başkan Yıldız, “Bu göreve geldiğimde karşılaşacağımız mali tabloyu, nelerle mücadele etmemiz gerektiğini biliyordum. Evet, işimiz çok zordu. Ama bir şeyin sözünü çok net verdim. Emekçi arkadaşlarımı enflasyona ezdirmemek için tüm şartları zorlayacaktım. Bugün; bu sözü tutmuş olmanın huzurunu yaşıyorum. Biz, bize ve Çiğli’ye yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Bizden alınan her nefesin yerine nefes koymak, canımızı yakan olumsuzları ortadan kaldırmak, çalışma arkadaşlarımızı hayat pahalılığı ile mücadelesinde yalnız bırakmamak gayreti içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Yıldız, merkezi idarenin sorumlu olduğu ekonomik sorunların çözümünün sadece kendi ellerinde olmadığını vurgulayarak, “Hareket alanlarımızı, üretimimizi daraltan ekonomik zorluklara karşı tek beden tek yumruk olmak durumundayız. Çiğli, bunu tüm paydaşlarıyla birlikte başarmaktadır. Uyguladığımız artışın tüm çalışma arkadaşlarıma hayır ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.