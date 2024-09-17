Çiğli Belediyesi, sokak hayvanlarına yeni yuvalar kazandırmak amacıyla Evcil Hayvan Sahiplendirme Platformu kurdu. Başkan Yıldız, projeyle Çiğli'yi tüm canlıların güvenle yaşadığı bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Evcil Hayvan Sahiplendirme Platformu

Çiğli Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla Evcil Hayvan Sahiplendirme Platformu'nu hayata geçirdi. "Bir dost edin, bir hayat kurtar!" sloganıyla başlatılan bu uygulama, sokakta yaşayan kimsesiz hayvanların güvenli ve kalıcı yuvalar bulmasını amaçlıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi ve bakım işlemleri yapılan hayvanlar, platforma yüklenerek sahiplendirme süreci başlatılıyor.

Hayvanseverler için kolay sahiplendirme süreci

Çiğli Belediyesi’nin web sitesi üzerinden hizmet veren platformda, sahiplendirilmeyi bekleyen kedi ve köpeklerin fotoğrafları, cinsiyetleri, yaşları ve sağlık durumları gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Sahiplendirme sürecine dahil olmak isteyen hayvanseverler, başvuru formları ve bilgilendirici içeriklerle birlikte süreci kolayca başlatabiliyor. Bu adımlarla, hayvanseverler evcil hayvan edinme sürecini daha pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

"Tüm canlılar için güvenli bir kent"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projenin önemine değinerek, “Çiğli’yi tüm canlıların güvenle yaşadığı bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Yalnızca insanlara değil, ilçemizdeki tüm canlılara eşit hizmet sunuyoruz. Sokak hayvanlarının en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma sorununa çözüm bulmak için bu projeyi başlattık. Duyarlı Çiğli halkının desteğiyle, can dostlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağımıza inanıyorum,” dedi.