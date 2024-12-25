Çiğli Belediyesi, gençleri buz pateni ile tanıştırarak sporu hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz, sporun gençlere sunduğu fırsatları artıracaklarını belirtti.

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle hayata geçirilen buz pateni eğitim programı, gençlere hem eğlenceli hem de sağlıklı bir aktivite sunuyor. Programın ilk etabında 40 öğrenci, buz pateni eğitimi alarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Ücretsiz eğitim ve ulaşım imkanı

Gençlerin spora olan ilgisini artırmayı, yeni yetenekler keşfetmelerine olanak tanımayı ve unutulmaz anılar biriktirmelerini sağlamayı hedefleyen program, Çiğli'deki tüm çocuklara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor. Ayrıca, katılımcılar için ulaşım desteği de Çiğli Belediyesi tarafından sağlanıyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, 444 35 52 (Dahili: 4311) numaralı telefondan detaylı bilgi alarak kayıt yaptırabiliyor.

"Gençlerimizin mutluluğu önceliğimizdir"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve yeni yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla düzenledikleri buz pateni eğitim programının önemine dikkat çekti. Yıldız, "Gençlerimizin mutluluğu ve gelişimi bizim için her şeyden önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri için yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Daha fazla çocuğumuzu bu tür etkinliklerle buluşturacağız" dedi.

Bu programın, gençlerin sporla tanışıp gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda onları yeni beceriler kazanmaya teşvik ettiğini belirten Yıldız, projeyi genişletmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.