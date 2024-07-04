Çiğli Belediyesi'nin sunduğu Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu hizmet, rahatsızlıkları nedeniyle kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor ve sağlıklarına kavuşma yolunda önemli bir destek sunuyor.

Kesintisiz sağlık hizmeti

Çiğli Belediyesi, rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye ulaşamayan yurttaşlara hasta nakil hizmeti sunuyor. Uzman ekipler, ambulansla nakil ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını değerlendiriyor ve uygun görülenleri ev ve sağlık kuruluşları arasında taşıyor.

Engelli vatandaşlara özel ulaşım

Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan engelli vatandaşlar için Engelli Nakil Ambulansı hizmet veriyor. Bu hizmet, yürüme güçlüğü çeken vatandaşları evlerinden alarak randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına götürüp, tedavi sonrası tekrar evlerine bırakıyor. Engelli Nakil Ambulansı için 0232 935 5522 (4124-4129), hasta nakil ambulansı için ise 0232 935 5535 (4129-4124) numaralı telefonlardan randevu alınabiliyor.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, hasta nakil hizmeti hakkında yaptığı açıklamada, “Çiğli halkına sağlıklı bir yaşam sunmak adına destek sağlık hizmetlerimizi çeşitlendirerek sürdürüyoruz. Özellikle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızın tedavi süreçlerinin aksamaması için özenle çalışıyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, başvuruda bulunan vatandaşlarımızın nakil planlamasını yapıyor ve nakil sırasında uzman sağlık personellerimiz de hazır bulunuyor. İhtiyaç duydukları her an vatandaşlarımızın bir telefon kadar yakınındayız. Kimseyi yalnız ve çaresiz hissettirmeyeceğiz” dedi.

Onur Emrah Yıldız kimdir?

Onur Emrah Yıldız 1986 yılında Çiğli’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çiğli'de bitirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Aile şirketinde başlayan mesleki yolculuğuna, 2012 yılı itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde devam etti. 2019’da 30 ilçeden sorumlu Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü; iki yıl sonra da metropol ilçelerden sorumlu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası Yıldız, 2024 Yerel Seçimler sonucunda Çiğli Belediye Başkanı oldu.