Çiğli Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerini yerelde hafifletmek için önemli bir adım atıyor. “Kentsel Alanlarda Yüzey Sıcaklığını Düşürmeye Yönelik Doğa Tabanlı Çözümler Teknik Destek Projesi” başlatıldı. Proje, Çiğli’nin sıcaklık sorununu çözmeyi ve çevresel sorunları azaltmayı hedefliyor.

İklim değişikliği ile mücadelede yeni yöntemler

Çiğli Belediyesi, kentsel alanlarda artan yüzey sıcaklıklarını azaltmak amacıyla doğa tabanlı çözümler sunmayı hedefliyor. Proje, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi akademik kuruluşların işbirliğiyle yürütülüyor.

Bilimsel yönetim ve destek

İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteklediği proje, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. Projenin başında Doç. Dr. Ayşe Kalaycı Önaç bulunuyor. Proje, kentsel ısı adalarını azaltmak ve doğal peyzaj kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirecek.

Projede, kentsel sıcaklık sorununu ele almak için doğa tabanlı mekânsal uygulama çözümleri geliştirilecek. Bu çözümler, yeşil alanların artırılması ve enerji tüketiminin azaltılması gibi çeşitli faydalar sağlayacak.

İlçe sakinlerinin yaşam kalitesi artacak

Proje, kentsel yüzey sıcaklıklarını azaltarak ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı ve enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, afet yönetimini güçlendirmek ve kentsel dayanıklılığı artırmak da projede öncelikli hedefler arasında.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projenin önemine vurgu yaparak, “İklim değişikliği hem çevresel hem de ekonomik ve sosyal boyutları olan bir konudur. Bu projeyle, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı yerel anlamda sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Çiğli’yi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.