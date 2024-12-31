Çiğli Belediyesi, 2024 yılında önemli bir başarıya imza atarak, toplam 4 bin 292 kişiyi istihdamla buluşturdu. Bu kişilerin bin 445’ini kadınlar oluşturuyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik atılan bu adımlar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik bağımsızlık için büyük önem taşıyor.

Çiğli’de kadınlara özel kurslar ve eğitimler

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla birçok farklı alanda kurslar düzenliyor. Pastacılıktan dijital pazarlamaya, takı tasarımından İngilizce eğitimine kadar geniş bir yelpazede sunulan eğitimler, kadınların iş gücünde daha aktif rol almasına yardımcı oluyor. 2024 yılı boyunca toplamda 1.109 kadın bu kurslardan faydalandı.

Başkan Yıldız: “Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını destekliyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için önemli adımlar attıklarını belirtti. "Kadınların sadece istihdam edilmesi değil, aynı zamanda mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. 2024'te 4 bin 292 kişiye istihdam fırsatı sunduk, bunlardan 1.445’i kadın. Bu başarı, kadınların iş gücüne katılmalarını sağlamak için atılan adımların etkisini gösteriyor” dedi.

Girişimcilik destekleniyor

Yıldız, kadınların girişimcilik yeteneklerini geliştirebilmeleri için sundukları kursların da büyük bir katkı sağladığını vurguladı. “Kadınların sadece istihdama katılmalarını değil, girişimciliklerini de destekliyoruz. Pastacılık, dijital pazarlama gibi kurslarla kadınlar, kendi işlerini kurma yolunda önemli adımlar atıyor" diye ekledi.