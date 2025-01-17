Çiğli Belediyesi, kadınların sosyal yaşamını güçlendirmek ve unutulmaz bir gün yaşatmak amacıyla Pelikan Sosyal Tesisleri’nde özel bir etkinlik düzenledi. Kadınlar, müzik, dans ve dostluk dolu bir atmosferde eğlendi. Etkinliğin en anlamlı anı ise 103 yaşındaki Hüsniye Çetinkaya’nın doğum günü kutlaması oldu.

Pelikan Sosyal Tesisleri’nde renkli anlar

Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, katılan kadınlara hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşattı. Pelikan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada, kadınlar dans edip stres atarken yeni dostluklar kurma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca katılımcılar müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı. Bu tür organizasyonların kadınların sosyal bağlarını güçlendirdiğini belirten katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, 103 yaşına giren Hüsniye Çetinkaya için düzenlenen doğum günü kutlaması oldu. Büyük bir coşkuyla pasta kesen Hüsniye Teyze, enerjisi ve hayat dolu tavırlarıyla herkese ilham verdi.

"Kadınların yanındayız"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınlara yönelik etkinliklerin süreceğini belirtti. Başkan Yıldız, şunları söyledi: “Pelikan Sosyal Tesislerimizde kadınlarımızla bir araya gelerek onların mutluluğunu paylaşmak büyük bir gurur. 103 yaşındaki Hüsniye Çetinkaya teyzemizin doğum gününü kutlamak ise bu buluşmayı daha özel hale getirdi. Kadınların daha güçlü ve mutlu olduğu bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz.”