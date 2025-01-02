Çiğli Belediyesi tarafından, eğitim hayatından uzak kalan yetişkin kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen okuma yazma kursu, bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kadınların gençlere de örnek olduğuna vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “70 yaşında okuma yazma öğrenmek gençlere de büyük bir ilham kaynağı olmalıdır” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde, Kültürpark ve Konak Lions Kulübü'nün destekleriyle Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen kurs, büyük bir başarıyla tamamlandı.

70 Yaşında okuma yazma öğrendiler

40-70 yaş arasındaki 17 kursiyer, okuma yazma öğrenerek sertifikalarını almanın ve hayatlarına yeni bir sayfa açmanın gururunu yaşadı. Kursiyerler, hem okuma yazma becerisi kazanmanın hem de yeni bir sosyal çevre edinmenin mutluluğunu yaşadılar.

Yıldız: “70 yaşında okuma yazma öğrenen kursiyerlerimizin azmi gençlerimize ilham olmalı”

Başkan Yıldız, Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen ve büyük ilgi gören okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınları tebrik ederek şunları söyledi; “Kültürpark ve Konak Lions Kulübü'nün destekleriyle düzenlediğimiz okuma yazma kursuna katılan 40-70 yaş arasındaki 17 kursiyerimiz, büyük bir azim ve kararlılıkla okuma yazma öğrenerek sertifikalarını aldılar. Bu kurs, özellikle yetişkin kadınların eğitim hayatına katılımını teşvik etmek açısından büyük bir öneme sahip. Kadınların eğitim hayatına adım atarak kendilerine olan güvenlerini artırmaları, bunun yanı sıra toplumsal yaşama daha aktif bir şekilde katılmalarını görmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu kursların bir diğer önemli yanı ise kadınların genç nesillere örnek olmalarıdır.70 yaşında okuma yazma öğrenen kursiyerlerimizin azim ve kararlılığı, gençlerimiz için büyük bir ilham kaynağı olmalı. Eğitim hayatına geç katılmak hiçbir zaman bir engel değildir; aksine, her yaşta yeni şeyler öğrenmenin mümkün olduğunu kanıtlayan bir başarı hikayesidir.”