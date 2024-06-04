Çiğli Belediyesi, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla önemli bir adım attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen atölye, Çiğlili kadınlara yasal hakları konusunda bilgilendirme sağladı.

Atölyeye, Çiğli'deki kadınların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Seminerde konuşmacı olarak yer alan Av. Deniz Tütüncübaşı ile Sosyologlar Güler Akan ve Şimal Karabulut; kadınların anayasal hakları ve bu hakların ihlal edilmesi durumunda izlenmesi gereken yollar hakkında detaylı bilgi verdi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Başkan Yıldız, "Kadınların bedensel ve ruhsal sağlığını önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Kadınlar için hukuki destek atölyesi düzenleyerek, alanında uzman kişiler tarafından hakları ve bu haklara erişim yolları konusunda bilgilendirme sağladık. Kadınlar, haklarını öğrenmeli ve hiçbir korku ile karşılaşmadan bunları savunabilmelidirler. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya ve mücadelelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.