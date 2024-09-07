Çiğli Belediyesi, kadınların kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Sirke Atölyesi ile büyük ilgi topladı.

Atölyede doğal sirke yapımının incelikleri öğrenildi

Çiğli Belediyesi, kadınların sosyoekonomik gelişimlerini destekleme amacını taşıyan eğitim programlarına devam ediyor. Son olarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen Sirke Atölyesi’nde, doğal ve sağlıklı sirke yapımının tüm detayları katılımcılara aktarıldı. Gün boyu süren etkinlikte, kadınlar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sirke üretiminde kullanılan malzemelerden fermantasyon sürecine kadar tüm aşamaları uygulamalı olarak öğrendi.

El emeği sirkeler katılımcılara hediye edildi

Atölye sonunda, kadınlar kendi evlerinde doğal sirke üretmenin keyfini yaşamak üzere elma sirkesi örnekleri ile ödüllendirildi. Katılımcılar, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a düzenlenen bu faydalı etkinlik için teşekkürlerini iletti.

Başkan Yıldız: “Doğal beslenmeyi teşvik ediyoruz”

Organik beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Başkan Onur Emrah Yıldız, "Günümüzde tükettiğimiz ürünler çocukluğumuzdaki kadar doğal ve sağlıklı değil. Çiğli Belediyesi olarak, doğal ürün tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz atölyelerle bu boşluğu doldurmayı hedefliyoruz. Son olarak, mutfaklarımızda sıkça kullanılan doğal sirkenin yapımını öğreten bir atölye düzenledik. Kadınlarımızın bu etkinliğe gösterdiği ilgi bizi oldukça mutlu etti. Katılımcılar, öğrendikleri tekniklerle evlerinde sirke üretimi yapabilecek ve hatta bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunabilecekler. Ayrıca, atık meyve ve sebzelerin değerlendirilmesiyle israfın önüne geçilmesi ve çevre dostu bir üretim modeli oluşturulması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.