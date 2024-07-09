LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde, Çiğli Belediyesi öğrencileri yalnız bırakmıyor. 17 Temmuz'a kadar eski hizmet binasının 4. katında bulunan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi Rehberlik Servisi'nde rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Öğrenciler, 0232 935 55 35(2417) numaralı hattan randevu alarak hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında bu hizmetten yararlanabilir.

Başkan Yıldız: "Geleceğe emin adımlarla"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençlerin kariyer yolculuğuna destek olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Çiğlimizin çocuklarının kaliteli eğitim alması ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam ediyoruz. LGS sınavı sonrası yapacakları tercihlerle kariyerlerini şekillendirecek öğrencilerimize profesyonel destek sunmak için ücretsiz LGS Tercih Günleri düzenledik. Bu hizmetten yararlanmak isteyen tüm öğrencilerimizi 17 Temmuz'a kadar Eğitim Merkezimize bekliyoruz," dedi.