Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) bünyesinde düzenlenecek olan YKS ve LGS kurslarının ön kayıtları, 29 Ağustos tarihine kadar sürecek. Çiğli ilçesinde ikamet eden 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri LGS kurslarına, 11. ve 12. sınıf öğrencileri ise YKS kurslarına başvuruda bulunabilecekler. Kurslar boyunca eğitim ve ders materyalleri ücretsiz olarak sağlanacak.

Kurslara katılacak öğrenciler için seviye tespit belirleme sınavları ise 4-5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak. Başvuru süreci ve gerekli evraklarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0232 935 55 35 numaralı hattan bilgi edinebilirler.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezimizde, alanında uzman eğitmen kadromuz eşliğinde LGS ve YKS kursları düzenleyeceğiz. Çiğli’nin gençleri için sağlam bir eğitim temeli oluşturarak, geleceğe güvenle adım atmalarını sağlamak istiyoruz. Kurslarımıza katılmak isteyen tüm öğrencilerimizi 29 Ağustos tarihine kadar kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.