Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), LGS'ye hazırlanan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile YKS'ye hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yeni dönem kurs programını açıkladı. Bu destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, 3 Haziran - 29 Ağustos tarihleri arasında ön kayıt yaptırabilecekler. Eğitim ve ders materyallerinin ücretsiz olarak sunulacağı kursların seviye tespit sınavları ise 4-5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt için gerekli belgeler ve detaylı bilgiye 0232 935 55 35 numaralı telefonun (Dahili: 2415, 2416, 2417) hattından ulaşılabilecek. Mezun öğrenciler için YKS kurslarının ön kayıt programı ise 6 Eylül'den sonra duyurulacak.

“Eğitime desteğimiz sürecek”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yıldız, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için Eğitim Merkezimizde YKS ve LGS kursları düzenliyoruz. Deneyimli eğitmen kadromuzla gençlerimize hayallerine ulaşma yolunda yardımcı olmaya hazırız. Kurslarımıza katılmak isteyen öğrencilerimizi ön kayıt yaptırmaya ve seviye tespit sınavlarına katılmaya davet ediyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnızca bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak.' Bu bilinçle eğitime emek veren gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.