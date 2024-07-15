Çiğli Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursları, 6-14 yaş arası çocukların yoğun katılımıyla devam ediyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde verilen eğitimler, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu'nda haftanın beş günü gerçekleştiriliyor.

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz yüzme kurslarında çocuklar, yaş gruplarına ve yüzme seviyelerine göre ayrılarak eğitim alıyor. Kurs sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecek. Bu yaz tatilinde çocuklar hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Haziran ayında başlayan kurslara ilk ay içinde 290 çocuk kayıt yaptırdı. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri temel yüzme eğitimi verilen çocuklar, yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor. Çiğli Belediyesi, özel gereksinimli çocukları da unutmuyor ve onlar için de özel yüzme dersleri düzenliyor.

Çiğli Belediye Başkanı'ndan açıklama

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz spor kursları hakkında yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirebilmesi için yaz spor okulumuz bünyesinde kurslar açtık. Özellikle yüzme kursumuza büyük ilgi var. Çocukları için yüzme kursuna kayıt yaptırmak isteyen ebeveynler, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkımıza giderek işlemlerini gerçekleştirebilir. Çiğli’de yüzme bilmeyen çocuğumuz da kalmaması için kursumuz yaz boyunca devam edecek” dedi.

Özel çocuklar unutulmadı

Çiğli Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli çocuklar için de özel yüzme dersleri düzenliyor. Başvuruda bulunan 10 özel gereksinimli çocuk, profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor. Bu sayede, yaz tatilini eğlenerek ve öğrenerek geçiren çocuklar için kurs sonunda büyük bir başarı sağlanmış olacak.

Çocukların yaz tatilinde yüzme öğrenerek eğlenceli vakit geçirmeleri için düzenlenen bu kurslar, Çiğli'de büyük bir fark yaratıyor. "Çiğli’de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak" mottosuyla hareket eden belediye, tüm çocukların yüzme öğrenmesini amaçlıyor.