Toplumun sanatla olan bağını kuvvetlendirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültesi sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz hazırlık kurslarına devam ediyor. Kaklıç Sanat Akademisi'nde uzman eğitmenler eşliğinde 12 kişilik sınıflarda gerçekleştirilen kurslara katılım büyük ilgi görüyor.

Hedef sanatta başarı

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine Güzel Sanatlar Lisesi, 9. ve üzeri sınıf öğrencilerine ise Güzel Sanatlar Fakültesi hazırlık kursları sunuluyor. Eylül ayına kadar sürecek olan bu kurslara katılmak isteyenler, 0232 935 55 35 (2367-2376) numaralı hattan kayıt yaptırabilirler.

Başkan Yıldız: "Sanata ve eğitime destek sürecek"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eğitime ve sanata verdikleri desteğin süreceğini vurgulayarak, "Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültesi sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs desteği sağlıyoruz. Kariyerine sanatsal anlamda yön vermek isteyen Çiğlili gençlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kursumuza katılan tüm öğrencilerin yetenek sınavlarını başarıyla geçmelerini ve hayalini kurdukları bölümlere girmelerini diliyor, başarılarına yürekten inanıyorum. Çiğli Belediyesi olarak, gençlerimizin eğitimine ve kariyer yolculuklarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.