Çiğli Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Başkan Onur Emrah Yıldız idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda, meclis üyeleri Temmuz Ayı huzur haklarını tedavi sürecine 27 gün kalan 9 yaşındaki SMA hastası Doruk Çukurcu’nun kampanyasına bağışlama kararı aldı.

Doruk için dayanışma çağrısı

Başkan Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, “Doruk, Çiğlimizin biricik evladı. Tedavi sürecinde son 27 güne girildi. Meclis üyelerimizle birlikte Temmuz ayı huzur haklarımızı evladımızın kampanyasına bağışladık. Çiğlimize yakışan birlik ve beraberlik tutumundan dolayı tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiğlili vatandaşlarımızın da Doruk’umuzun tedavisi için aynı hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. El ele vererek dayanışmamızı büyütelim. Doruk, önce sağlığına sonra hayalini kurduğu yarınlara kavuşsun” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Kentler Birliği’ne yeni üyeler

Meclis toplantısında ayrıca Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye seçimleri gerçekleştirildi. Başkan Onur Emrah Yıldız'ın doğal üye olduğu birliğe, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Yakup Yenice ve CHP Grup Başkanvekili Bülent Bingöl de seçildi.