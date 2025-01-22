Çiğli Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle çocukların tatil dönemini hem verimli hem de keyifli geçirmesini sağladı. Ortaokul öğrencilerine yönelik Yapay Zeka Atölyesi, ilkokul öğrencilerine özel Stop-Motion Atölyesi ve lise-ortaokul öğrencileri için İngilizce Konuşma Kulübü gibi etkinliklerle sömestr tatiline renk kattı.

Çocuklara teknolojiyi keşfetme fırsatı

Ortaokul öğrencilerine yönelik Yapay Zeka Atölyesi, teknolojiye ilgi duyan gençleri geleceğin dünyasına hazırladı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, dil temelli yapay zeka teknolojilerini kullanarak yaratıcı projeler geliştirdi. Katılımcılar, teknolojiyi hayal güçleriyle birleştirerek etkileyici görseller oluşturmayı öğrenirken, yapay zekanın günlük yaşamda ve gelecekteki rolünü anlama fırsatı buldu.

İlkokul öğrencileri ve aileleri, Stop-Motion Atölyesi’nde bir araya geldi. Çocuklar, ebeveynleriyle birlikte stop-motion tekniğiyle kısa filmler tasarladı. Hem çocuklar hem de aileleri için öğretici ve eğlenceli bir deneyim olan atölye, hayal gücünü geliştirmenin yanı sıra aile içi bağları da güçlendirdi.

Dil pratiği için İngilizce konuşma kulübü

Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik İngilizce Konuşma Kulübü, tatilin favori etkinliklerinden biri oldu. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen programlarla öğrenciler, akıcı İngilizce konuşma pratiği yaptı. Eğlenceli etkinliklerle desteklenen bu kulüp, hem dil becerilerinin hem de sosyal bağların gelişmesine olanak tanıdı.

“Eğitim ve kültürde öncü bir kent olmayı hedefliyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, düzenlenen etkinliklerin çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirtti. Başkan Yıldız, “Bu atölyelerle gençlerimizin farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetmelerine destek olduk. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Çiğli’yi eğitimde öncü bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Etkinliklere katılan veliler ve çocuklar, Çiğli Belediyesi’nin sunduğu bu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.