Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde önemli bir temizlik harekatı başlatıyor. Planlanan ekstra temizlik çalışmaları kapsamında, 27 Haziran ile 27 Ağustos tarihleri arasında tüm mahallelerde geniş çaplı temizlik faaliyetleri gerçekleştirilecek. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüteceği bu çalışmalar, moloz toplama, kosa, budama, konteyner yıkama, konteyner dezenfekte ve sokak temizliği gibi pek çok alanda yoğunlaşacak.

27 Haziran Perşembe günü Atatürk Mahallesi'nde başlayacak olan çalışmalar, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca devam edecek ve 27 Ağustos Salı günü Kaklıç Mahallesi'nde son bulacak. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mahallelerdeki incelemeler sonucunda belirlenen ihtiyaçlara yönelik bu geniş çaplı temizlik harekatını başlattıklarını belirtti. Sasalı ve Kaklıç mahallelerinde önemli mesafe kat ettiklerini ifade eden Başkan Yıldız, diğer mahalleler için de hazırlıklarını tamamladıklarını ve ekiplerin aynı anda sahaya ineceğini dile getirdi.

Başkan Yıldız, "Ekiplerimiz, bir mahallede tüm temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra diğer mahalleye geçecek. Böylece hiçbir mahallemizin temizlik konusunda eksik kalmayacak. Bu büyük temizlik harekatının ardından ise mahallelerimizin mevcut durumunu korumak ve düzenli olarak temizlik çalışmalarını sürdürmek için çalışmalarımızı planlı bir şekilde yürüteceğiz. Temizlik sorunlarını çözerek, yeni hizmet ve projelerimize odaklanacağız" dedi.