Çiğli Belediyesi, ilçedeki yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların evlerini düzenli aralıklarla temizleyerek hijyenik yaşam koşulları sunuyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, Belediye Beyaz Masa veya resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal destek çalışmalarımız artarak devam ediyor

Günde dört ev temizlenen program kapsamında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri gerekli ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Sosyal destek çalışmalarımız artarak devam ediyor. Her bir yurttaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.