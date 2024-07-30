Çiğli Belediyesi, Bağlama ve Türk Halk Müziği Korosu kursiyerlerinin performans sergilediği özel bir konser düzenledi. 8 aylık bir kursun ardından sahneye çıkan kursiyerler, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Konser, geniş bir katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Genç ve yetişkinler aynı sahneyi paylaştı

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursa 13 ile 63 yaş arasındaki katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Hocaları Haydar Güneş ile birlikte sahne alan kursiyerler, Türk Halk Müziği, özgün müzik ve deyişlerden oluşan bir repertuarla izleyicileri büyüledi. Performanslar, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Sanatın geniş kitlelere ulaştırma hedefi

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, "Çiğlili hemşehrilerimizin sanatla olan bağını güçlendirmek için kültür sanat etkinliklerimizi çeşitlendirerek devam ettiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk 100 günde düzenlediğimiz etkinliklerle 37 bin 595 vatandaşımıza sosyalleşme imkanı sunduk. Son olarak, Bağlama ve Türk Halk Müziği Korosu kursiyerlerimizin düzenlediği konserde unutulmaz bir müzik şöleni yaşadık. Müzikseverlerin konserimize gösterdiği ilgi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Konserin düzenlenmesinde emeği geçen hocamız ve kursiyerlerimiz ile bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konser sırasında salonda bulunan dinleyiciler de şarkılara eşlik ederek coşkuya ortak oldu. Kursiyerlerin performansı izleyicilerden tam not aldı. Başkan Yıldız, kültür sanat etkinliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.