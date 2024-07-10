Çiğli Belediyesi, "Tarladan Sofraya Yerli Tarım" projesiyle kendi arazisinde ekimi yapılan buğdaylardan 7 ton un elde etti. Mahsullerin bir kısmı Grissini Atölyesi'nde kullanılırken, büyük bölümü halka dağıtıldı. 

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Grissini Atölyesi ile kadınlara destek

Tarımsal üretimi destekleyen Çiğli Belediyesi, elde edilen yerli buğday unuyla Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde Grissini Atölyesi düzenledi. Çiğlili kadınların yoğun ilgi gösterdiği atölyede, teorik ve pratik eğitimlerle grissini yapmanın incelikleri öğretildi. Katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

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İhtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 57 dönümlük araziden elde edilen 7 ton unu, 10 kiloluk paketler halinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

Başkan Yıldız'dan teşekkür

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yerli tarımın önemine dikkat çekerek, “Tarladan Sofraya Yerli Tarım projesiyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza destek olmayı hedefliyoruz. İlk kez ekim yaptığımız arazilerimizden 7 ton un elde ettik. Mahsulümüzün bir bölümünü atölyelerde kullanıp kalan kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Projede emeği geçenlere ve atölyeye katılan kadınlara teşekkür ediyorum,” dedi.

Editör: Büşra Babur