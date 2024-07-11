Çiğli Belediyesi, “Tarladan Sofraya Yerli Tarım” projesi kapsamında kendisine ait 57 dönümlük arazide ekimi yapılan buğdaylardan 7 ton un elde etti. Elde edilen mahsullerin bir kısmı ile Grissini Atölyesi düzenlenirken, büyük bölümü halka dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Tarımsal üretimi desteklemek ve üretimden elde ettiği mahsulleri halkın sofrasına taşımak için çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, kendisine ait arazilerden hasat ettiği yerli buğday unu ile Grissini Atölyesi gerçekleştirdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Grissini Atölyesine Çiğlili kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Atölyede teorik ve pratik olarak Grissini yapmanın inceliklerini öğrenen katılımcılar oldukça keyifli dakikalar yaşadı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILIYOR

Çiğli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 57 dönümlük araziden elde edilen 7 tonluk unu, on kiloluk paketler haline getirerek belediyeye kayıt yaptıran ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

TOPRAĞIN BEREKETİ HALKIN SOFRASINDA

Konuyla ilgili araştırmalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Yerli tarımın önemine dikkat çekmek ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmak için ‘Tarladan Sofraya Yerli Tarım’ projemizi hayata geçirdik. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan belediyemize ait, tarımsal üretime uygun arazilerimizde ilk defa ekim yaptık. Buradan elde ettiğimiz buğdayı işleyerek tam yedi ton un elde ettik. Mahsulümüzün bir bölümünü düzenlediğimiz atölyelerde kullanıp kalan kısmını da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Tarımsal üretimi desteklemeye ve vatandaşlarımızı bu üretim zincirine dahil etmeye yönelik çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve Grissini Atölyemize katılan Çiğlili kadınlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.