Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, Çiğlili kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Usta aşçılar eşliğinde yapılan atölyede, geleneksel lezzetlerimizden olan aşure pişirildi. Çiğli Belediyesi’nin "Tarladan Sofraya Yerli Tarım" projesi kapsamında 57 dönümlük arazisinde yetiştirdiği buğday mahsulü de aşure yapımında kullanıldı. Katılımcılar, aşure yapımıyla ilgili merak ettikleri soruları aşçılara yönelterek gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Grissini Atölyesi’nin ardından şimdi de Aşure Atölyesi

Aşure Atölyesi’ne katılan kadınlara teşekkür eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi: “Çiğli Belediyesi olarak, kadınların sosyalleşmesine ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, hobi ve meslek kursları, konferanslar, söyleşiler, sportif aktiviteler ve atölyeler düzenliyoruz. Gastronomi alanında kendisini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek isteyen kadınlara yönelik Grissini Atölyesi’nin ardından şimdi de Aşure Atölyesi düzenledik. Geleneksel lezzetlerimizden olan, birlik ve beraberliğimizin simgesi aşureye, kendi topraklarımızdan elde ettiğimiz mahsulleri dahil edebilmek de bizi ayrıca mutlu etti. Bu güzel etkinlikte emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve katılım gösteren kadınlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk ve dünya mutfağına yönelik atölyelerimizi çeşitlendirerek Çiğlili kadınlarla buluşturmaya devam edeceğiz.”