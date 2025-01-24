Çiğli Belediyesi, 2025 yılı boyunca sunduğu sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle ilçedeki vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmaya devam etti. Belediye, sağlık alanındaki çalışmalarla her yaş ve gruptan vatandaşa ulaşmayı hedefliyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi'nin insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda, vatandaşlara yönelik sunulan bu hizmetlerin toplumun her kesimi için erişilebilir olduğunu belirtti.

Bireysel egzersiz ve fiziksel aktivite programları sunuluyor

Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan merkezde, fiziksel aktivite programları sunarak vatandaşların hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor. 2024 yılı içinde bin 500 kişiye fizik tedavi hizmeti verildi. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin çağrı merkezi aracılığıyla randevu alabilirler.

Hasta ve engelli nakil ambulansı hizmetleri sunuyor

Çiğli Belediyesi, hastalar ve engelli vatandaşlar için nakil ambulans hizmeti sunuyor. Bir yılda bin 100 kişiye hasta nakil ambulansı ile, 2 bin kişiye engelli hasta nakil ambulansı hizmeti verildi. Hizmetten faydalanmak isteyenler belediyenin çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilirler.

Evde sağlık hizmetleri

Çiğli Belediyesi, yaşlı ve dezavantajlı bireylere evde sağlık hizmeti sunuyor. Bir yılda 550 kişiye evde temel sağlık hizmeti verildi. Bu hizmet kapsamında tansiyon, nabız ve oksijen ölçümü gibi değerlendirmeler yapılıyor ve yatağa bağımlı hastalar için yara bakımı sağlanıyor.

Dil ve konuşma terapisi

Sağlık İşleri Müdürlüğü, dil ve konuşma terapisi hizmeti sunarak akıcılık, kekemelik ve artikülasyon sorunları yaşayan bireylere yardımcı oluyor. 2024 yılı içinde bin 450 kişiye bu hizmet verildi.

Yaşam ve öğrenci koçluğu

Çiğli Belediyesi, öğrencilere yönelik ücretsiz yaşam ve öğrenci koçluğu hizmeti sunuyor. 2024 yılında 400 öğrenciye destek sağlandı. Bu program, çocukların kendilerini tanımalarını ve hedef belirlemelerini sağlıyor.

Oyun terapisi

Çiğli Belediyesi, yeni bir hizmet olarak oyun terapisi sunmaya başladı. 2-12 yaş arasındaki çocuklar için duygusal ve davranışsal sorunlara yönelik uygulanan terapi, çocukların oyun yoluyla kendilerini ifade etmelerine yardımcı oluyor. İlk üç ayda 45 başvuru alınan bu hizmet, başvuru için belediyenin çağrı merkezi aracılığıyla ön randevu alınabiliyor.

Başkan Yıldız: “İnsan odaklı belediyecilik”

Başkan Onur Emrah Yıldız, sunulan hizmetlerle vatandaşların sağlık ve sosyal yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Yıldız, “Çiğli Belediyesi, sağlık ve sosyal hizmetlerde her zaman vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir. Bu çalışmalar, insan odaklı belediyecilik anlayışımızın bir parçasıdır” dedi.

Çağrı merkezi iletişim bilgileri

Fizik Tedavi: Dahili 4127

Hasta Nakil Ambulansı: 4129

Engelli Nakil Ambulansı: 4124

Evde Sağlık: 4112 - 4113

Dil Terapisi: 2610

Koçluk Desteği: 2610

Oyun Terapisi Ön Başvuru: 2610