Çiğli Belediyesi’nin kültür-sanat çalışmaları kapsamında kurulan Gençlik Tiyatrosu, genç oyuncularla yeni sezon provalarına başladı. Bir araya gelen genç tiyatrocular, sahne heyecanını yeniden yaşayarak hazırlıklara start verdi.

Drama kurslarından sahneye adım

Geçmiş yıllarda düzenlenen drama kurslarında temel oyunculuk eğitimi alan 9-13 yaş grubu kursiyerler arasından seçilen gençler, Gençlik Tiyatrosu çatısı altında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Hem eğitimlerine devam eden oyuncular hem de izleyiciyle buluşacakları oyun için yoğun bir tempoda çalışıyor.

“Sihirli Kitap Curcuna Orman Ülkesi” sahnede olacak

Üzeyir Tavuş’un yazıp yönettiği çocuk oyunu “Sihirli Kitap Curcuna Orman Ülkesi”, hem eğlenceli hem de öğretici bir sahne performansı sunmayı hedefliyor. Genç oyuncular, oyunla tiyatro severleri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Başkan Yıldız projeye destek verdi

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kültür ve sanatın önemine vurgu yaparak, “Gençlik Tiyatromuz, çocuklarımızın sahnede kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları açısından çok kıymetli. Üzeyir Tavuş’un yazıp yönettiği oyunla sahneye çıkacak genç oyuncularımızı kutluyorum. Çiğli’de kültür ve sanatın ışığını daha da büyütmeye devam edeceğiz” dedi.