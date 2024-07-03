Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi'nden Tarikat Yurduna Eylem

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi (ÇHTM), 2 Temmuz'da Sivas Katliamı'nın 31. yıldönümünde Güzeltepe’de açılması planlanan Süleymancılara ait tarikat yurduna karşı bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yıllar önce, 1993'te Sivas'ta gerçekleşen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yıldönümünde yapılan bu eylem, "Mahallemizde tarikat istemiyoruz" sloganlarıyla yankılandı.

Sivas Katliamı'nın unutulmaz acısı

1993 yılında, Sivas'ta "Şeriat isteriz" sloganlarıyla 35 kişinin katledildiği katliam, Türkiye tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hatırlanıyor. Katliamın failleri yıllar içinde çeşitli devlet kademelerinde yer buldu. Aynı zihniyetin Aladağ'da 11 çocuğun ölümünden ve Alanya’daki yurtlarında çocuk istismarı vakalarından sorumlu olan Süleymancılar tarikatının yeni bir yurt açma girişimi, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

"Mahallemizde tarikat istemiyoruz"

Güzeltepe Mahallesi sakinleri, Sivas Katliamı’nın yıldönümünde, Süleymancılar tarikatına ait yurt açılmasına karşı yürüyüş düzenleyerek tepkilerini dile getirdi. ÇHTM adına konuşan Avukat Emel Diril, "Suç dosyası kabarık tarikatlar mahallemizde yurt açmaya yelteniyor," diyerek başlayan konuşmasında, cemaatlerin ve tarikatların ülkeyi karanlığa sürüklediğini vurguladı.

Mücadele devam edecek

Avukat Emel Diril, "Mahallelerimize, okullarımıza girerek yoksulluktan yararlanan, kadın ve çocuk düşmanı tarikatlara karşı mücadelemiz sürecek. Bu mahalleler, bu kentler bizim" diyerek tarikat yurduna karşı duracaklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Ebru Oral da, mahallede açılmak istenen tarikat yurduna karşı tepkisini dile getirerek, "Biz mahallemizde çocuğa, kadına, aydınlığa düşman bu zihniyeti istemiyoruz" dedi.

Yurdun kapısına mühür vuruldu

Eylemin sonunda, mahalleli açılması planlanan yurdun kapısına sembolik olarak mühür vurdu. ÇHTM ve Güzeltepe Mahalle Meclisi, sürecin takipçisi olacaklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. Mahalle sakinleri, tarikat yurduna karşı eylemlerinin devam edeceğini belirterek, "Bu mahalle bizim, tarikatlara bırakmayacağız" dedi.