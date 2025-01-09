İzmir'in Çiğli ilçesindeki Egekent Aktarma Merkezi’nde akşam saatlerinde trajik bir olay yaşandı. 19:30 sularında Menemen yönüne gitmekte olan İZBAN treni, raylara atlayan bir şahıs tarafından durdurulamayacak bir hızla ezildi. Şahsın hayatını kaybettiği, olayın öncesinde ise oldukça gergin olduğu öğrenildi.

Telefonla konuşan adam, gergin bir şekilde raylara atladı

Olayın öncesinde, şüpheli kişinin telefonla konuştuğu ve sık sık ayağını yere vurduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları, adamın bağırarak konuştuğunu ve oldukça gergin bir ruh halinde olduğunu ifade etti. Şahıs, bir anda trenin yaklaşmakta olduğunu fark etmeden raylara doğru koşmaya başladı ve trenin önüne atladı.

Sürücü zorlukla hızını kesebildi, ancak kurtarılamadı

İZBAN treninin sürücüsü, raylarda bir şahsı fark ettiğinde hızını kesmeye çalıştı. Ancak trenin hızını düşürmek oldukça zordu ve maalesef şahıs, trenin önüne düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Soruşturma başlatıldı

Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şahsın olay öncesindeki gergin davranışları ve telefon görüşmeleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Egekent Aktarma Merkezi’nde ise büyük bir panik yaşandı.