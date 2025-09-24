Sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mekânsal Planlama Daire Başkanı Alper Nevruz, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, İl Müdürü Vekili Murat Madranda, İAOSB Başkanı Cenk Karace, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantıda üretimden ihracata kadar birçok konu masaya yatırılırken, sanayiciler artan maliyetler, kur baskısı, ihracat pazarlarındaki daralma, Çin rekabeti ve finansmana erişimde yaşanan güçlükleri dile getirdi. İş dünyası temsilcileri, mevcut kapasitelerini koruyabilmek ve yeni yatırımlar yapabilmek için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Buluşmanın en önemli gündem maddesi İAOSB’nin hayata geçirmeyi planladığı Karma Konsept Projesi oldu. Ar-Ge, tasarım ve üretimi aynı merkezde buluşturacak proje; işyeri, ofis, ticari alanlar ve bin kişilik çok amaçlı salonu kapsayacak. Sanayicilere hem üretim hem de katma değerli ürün geliştirme imkânı sunacak yatırım, İzmir’in sanayi vizyonunu ileriye taşıyacak adımlardan biri olarak öne çıktı.

Sanayicilerin karşı karşıya kaldığı faiz, kur baskısı, ihracat daralması ve Çin rekabetini “dörtlü mengene” olarak tanımlayan İnan, zorlukların kalıcı olmadığını belirterek “Önümüzdeki yılın ilk yarısında ekonomik koşulların daha dengeli bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz. Sanayicinin işini kolaylaştırmak temel amacımız” dedi.

İAOSB Başkanı Cenk Karace, üretimin yanı sıra mühendislik ve tasarımın da öne çıkması gerektiğini vurgulayarak, “Sanayiciye konforlu alanlar yaratmalıyız. Aksi takdirde bölgede tutamayız. Planladığımız projelerle hedefimiz İzmir’i Türkiye’nin bir numaralı sanayi üssü haline getirmek” diye konuştu.

İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise sanayicilerin üretim kararlılığının güçlü olduğunu söyleyerek, “Bu iradenin sürdürülebilmesi için adil, eşit ve kolaylaştırıcı uygulamalar büyük önem taşıyor” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, “Sanayicimizin yanında olduğumuzu göstermek için buradayım. İzmir üreten bir şehir ve üretimi daha da güçlendirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.